Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Трагедия произошла во время фестиваля 27 апреля.
В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщили в telegram-канале посольства России.
«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в Ванкувере Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — заявили в telegram-канале.
Ранее стало известно, что число жертв в результате возросло до 11 человек. Трагедия произошла в Ванкувере во время фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водителя задержали на месте. Власти Канады не считают происшествие террористическим актом.