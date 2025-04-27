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Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщили в telegram-канале посольства России.

Трагедия произошла во время фестиваля 27 апреля.

В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщили в telegram-канале посольства России.

«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в Ванкувере Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — заявили в telegram-канале.

Ранее стало известно, что число жертв в результате возросло до 11 человек. Трагедия произошла в Ванкувере во время фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водителя задержали на месте. Власти Канады не считают происшествие террористическим актом.