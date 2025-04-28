В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

Огонь с территории Украины перешел на лесной фонд Милошевичского лесхоза.
Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик заявил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины, не исключив возможность умышленного поджога. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1». По словам министра, пожароопасный период в республике начался раньше обычного, а один из последних крупных пожаров перешел на белорусскую территорию именно из Украины.
«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — прим. ред. URA.RU) перешел с украинской территории У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — пояснил Кулик.
Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси, было потушено возгорание в Милошевичском лесхозе, причиной которого также стало распространение пламени с сопредельной территории. В результате пожара пострадали десятки гектаров лесных угодий, к тушению были привлечены 20 единиц специализированной техники и 70 сотрудников ведомства, напоминает MK.RU.