В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик заявил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины, не исключив возможность умышленного поджога. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1». По словам министра, пожароопасный период в республике начался раньше обычного, а один из последних крупных пожаров перешел на белорусскую территорию именно из Украины.