Французские военнослужащие прошли обучение для управления боевыми БПЛА.
Отряд французских добровольцев принимает участие в боевых действиях на стороне России против ВСУ на Донбассе. Он действует под названием «Нормандия-Неман» и сражается посредством беспилотников под красным флагом с леопардами и белой молнией. Об этом в своем репортаже сообщил российский журналист Александр Рогаткин.
«Французский доброволец с позывным “Падре” приехал на Донбасс в декабре 2024 года, а его соотечественник “Готье” присоединился к отряду месяц назад. Для французских бойцов современные методы ведения сражений с применением дронов оказались в новинку», — процитировало РИА Новости слова военкора.
Также Рогаткин отметил, что оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. Взаимодействуя с российскими военными, иностранцы приобрели новый взгляд на современные технологии и тактику на поле боя, отличающиеся от западных.
Как сообщало URA.RU ранее, в зону спецоперации, в том числе и на Донбасс, для участвовать в боевых действиях на стороне России приезжают граждане Германии. При этом их немало. Такую информацию опубликовал немецкий портал T-Online.