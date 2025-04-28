Военкор Рогаткин показал французский отряд БПЛА в составе армии РФ

Отряд французских добровольцев принимает участие в боевых действиях на стороне России против ВСУ на Донбассе. Он действует под названием Нормандия-Неман и сражается посредством беспилотников под красным флагом с леопардами и белой молнией. Об этом в своем репортаже сообщил российский журналист Александр Рогаткин.