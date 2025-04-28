Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — говорится в материале. Кроме того, по информации источников Telegraph, французский президент Эммануэль Макрон способствовал организации разговора между Трампом и Зеленским, побудив украинского лидера поговорить с главой Белого дома напрямую. Как уточняет газета, целью переговоров было подтвердить поддержку прекращению огня и усилить давление на Россию со стороны США: «Подтвердить свою поддержку прекращению огня, а президента Трампа — усилить давление на Россию», — говорится в материале.