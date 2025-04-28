Смерть Вирджинии Джуффре, одной из главных свидетельниц по делу Джеффри Эпштейна, выглядит подозрительно. Как отметил сенатор Алексей Пушков, эта женщина, годами боровшаяся за разоблачение преступной сети Эпштейна и неоднократно заявлявшая о своём твёрдом намерении довести дело до конца, внезапно «покончила с собой» именно в тот момент, когда президент Дональд Трамп пообещал обнародовать скандальные «списки Эпштейна».