Подозрительное «самоубийство»: Пушков прокомментировал загадочную смерть единственной свидетельницы по делу Эпштейна

«В США — очередное подозрительное “самоубийство”. Власти сообщили, что руки на себя наложила Вирджиния Джуффре — единственная женщина, согласившаяся давать показания по делу миллиардера-педофила и сводника Джеффри Эпштейна», — написал Пушков в своём Telegram.
Особую настороженность вызывает тот факт, что это уже не первая странная смерть, связанная с делом Эпштейна. Напомним, что сам финансист был найден мёртвым в камере при крайне подозрительных обстоятельствах.
Напомним, правозащитница Вирджиния Джуффре ушла из жизни 26 апреля. Ей был всего 41 год. Безжизненное тело женщины было найдено в доме на ферме в Западной Австралии.