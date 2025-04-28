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Подозрительное «самоубийство»: Пушков прокомментировал загадочную смерть единственной свидетельницы по делу Эпштейна

Смерть Вирджинии Джуффре, одной из главных свидетельниц по делу Джеффри Эпштейна, выглядит подозрительно. Как отметил сенатор Алексей Пушков, эта женщина, годами боровшаяся за разоблачение преступной сети Эпштейна и неоднократно заявлявшая о своём твёрдом намерении довести дело до конца, внезапно «покончила с собой» именно в тот момент, когда президент Дональд Трамп пообещал обнародовать скандальные «списки Эпштейна».

Источник: Life.ru

«В США — очередное подозрительное “самоубийство”. Власти сообщили, что руки на себя наложила Вирджиния Джуффре — единственная женщина, согласившаяся давать показания по делу миллиардера-педофила и сводника Джеффри Эпштейна», — написал Пушков в своём Telegram.

Особую настороженность вызывает тот факт, что это уже не первая странная смерть, связанная с делом Эпштейна. Напомним, что сам финансист был найден мёртвым в камере при крайне подозрительных обстоятельствах.

Напомним, правозащитница Вирджиния Джуффре ушла из жизни 26 апреля. Ей был всего 41 год. Безжизненное тело женщины было найдено в доме на ферме в Западной Австралии.