Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Как сообщало URA.RU ранее, Северная Корея официально объявила о намерении отправить свои войска на территорию России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Решение принято на высшем уровне руководством КНДР и основывается на положениях недавно подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.