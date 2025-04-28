Трамп: Зеленский стал спокойнее и готов к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, последний стал вести себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом сообщил американский лидер во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).