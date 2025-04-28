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Трамп: Зеленский стал спокойнее и готов к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, последний стал вести себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом сообщил американский лидер во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Трамп сделал заявление после переговоров в Риме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, последний стал вести себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом сообщил американский лидер во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Я увидел, что он был спокойнее. Думаю, он понимает происходящее и хочет заключить сделку», — рассказал Дональд Трамп. Президент США не уточнил, о какой именно сделке идет речь: соглашение о редкоземельных ископаемых с Америкой или урегулирование конфликта на Украине.

Ранее президент Трамп заявлял, что Зеленский готов пойти на уступки в ходе вопроса о статусе Крыма ради достижения мира.