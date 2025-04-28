Трамп заявил, что надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни американская администрация ожидает получить много важной информации, касающейся урегулирования кризиса на Украине. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси.