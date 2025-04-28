ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России

Ким Чен Ын обратился к россиянам.
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил «теплый боевой привет» в адрес армии и народа России по случаю одержанной великой победы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
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«Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу», — передает ЦТАК. В документе подчеркивается значимость событий, которые стали поводом для поздравления российского народа.
В публикации также указывается, что поздравление было передано от имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР. Власти Северной Кореи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами и подчеркнули солидарность с Россией.
19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян главы РФ и КНДР подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве. Документ вступил в силу 4 декабря после проведения процедуры обмена ратификационными грамотами. Новый договор пришел на смену соглашению о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанному между двумя странами 9 февраля 2000 года.
Согласно четвертой статье документа, в случае вооруженного нападения на одного из участников со стороны третьего государства или группы государств, другая сторона обязуется незамедлительно предоставить военную и иную поддержку всеми доступными средствами. Данное положение соответствует статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, а также национальному законодательству России и КНДР.