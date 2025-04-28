ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России

19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян главы РФ и КНДР подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве. Документ вступил в силу 4 декабря после проведения процедуры обмена ратификационными грамотами. Новый договор пришел на смену соглашению о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанному между двумя странами 9 февраля 2000 года.