SHOT: несколько взрывов прогремели над Брянском

В Брянске прогремела серия взрывов, причиной которых, по предварительным данным, стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев событий. Взрывы были слышны в Володарском районе города, где продолжается атака беспилотников, а в небе видны вспышки.