Богомаз: при массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек

Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли массированный удар по Брянску, проинформировал Александр Богомаз.
Губернатор рассказал, что жертвой атаки ВСУ стал мирный житель. Кроме того, ещё один человек получил травмы.
«Киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, ещё одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram.
"Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!
Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", — добавил губернатор Брянской области.
Кроме того, он рассказал о последствиях атаки на Брянскую область. Богомаз сообщил, что, по данным Минобороны РФ, ликвидировано «несколько десятков» БПЛА.
«В результате атаки ВСУ нанесён ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведён осмотр и оценка ущерба», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе со стороны Вооружённых сил Украины погибли два мирных жителя.