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CBC: подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения

В ближайшее время 30-летний Кайджи Адам Ло предстанет перед судом.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве Кайджи Адаму Ло, которого подозревают в совершении наезда на толпу на уличном фестивале в канадском городе Ванкувере, сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

«Возбуждено уголовное дело по факту смертей, произошедших прошлой ночью. Ему предъявлены обвинения по восьми пунктам в убийстве второй степени», — сказано в заявлении.

В ближайшее время 30-летний мужчина предстанет перед судом. В полиции не исключили, что в отношении Ло могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

Напомним, 27 апреля в Ванкувере автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, включая девочку пяти лет. Кроме того, десятки людей пострадали.