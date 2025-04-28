Посольство РФ сделало объявление о пострадавших при наезде авто в Ванкувере: подробности

Всего лишь через две недели восемь человек пострадали после того, как машина наехала на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы сообщили, что 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет. Как сообщалось, молодой человек пытался скрыться от преследования правоохранителей.