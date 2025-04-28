Посольство РФ сделало объявление о пострадавших при наезде авто в Ванкувере: подробности

Данные о присутствии российских граждан среди пострадавших при наезде на толпу на фестивале в Ванкувере устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Канаде.
«Посольство находится на постоянной связи с канадскими властями. Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — сказано в сообщении дипломатического представительства в Telegram-канале.
Кроме того, посольство России выразило соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в происшествии.
Напомним, наехал на толпу людей вечером в субботу, 26 апреля. Все произошло на фестивале, проходившем в день Лапу-Лапу — праздник, который каждый год отмечают на Филиппинах. В мероприятии принимало участие около 100 тысяч человек. Как сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, пострадали более 20 человек. Жертвами наезда стали 11 человек, в том числе и ребенок.
Водителя смогли быстро задержать. Им оказался 30-летний житель канадского Ванкувера Кай-Джи Адам Ло. Ему предъявили обвинения в убийстве. В правоохранительных органах города отметили, что полиция не рассматривает произошедшее как теракт.
В воскресенье, 27 апреля, был доставлен в суд для рассмотрения вопроса о залоге, однако мужчина отказался от ходатайства о его предоставлении, поэтому он останется под стражей до следующего заседания, которое назначено на 26 мая 2025 года.
Представители правоохранительных органов Ванкувера уточнили, что задержанный уже имел опыт взаимодействия с полицией и медицинскими службами по вопросам психического здоровья.
Напомним, в начале марта этого года автомобиль въехал в толпу в немецком городе Мангейм. В немецких СМИ сообщали, что черный внедорожник на большой скорости ехал от центральной площади Парадеплац по направлению к водонапорной башне, когда въехал в людей. В результате двое человек погибли, а 14 получили ранения.
Всего лишь через две недели восемь человек пострадали после того, как машина наехала на толпу людей на тротуаре в Берлине. Правоохранительные органы сообщили, что 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет. Как сообщалось, молодой человек пытался скрыться от преследования правоохранителей.
В феврале автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене, когда там проходил митинг Верди. Сообщалось, что водитель намеренно направил машину на людей.