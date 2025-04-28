Алаудинов рассказал плохие новости о состоянии бойцов, участвовавших в операции «Поток»

«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — заявил Алаудинов, отметив, что у военных поражены дыхательные пути и легкие. Его слова передает ТАСС.