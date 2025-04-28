Перевернувшийся туристический автобус под Владимиром следовал в Кострому

Установлено, что примерно в 02:40 на трассе М8 «Холмогоры», соединяющей Москву и Ярославль, в Александровском районе, на границе с Ярославской областью, экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, съехал в кювет и перевернулся.