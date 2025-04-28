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Перевернувшийся туристический автобус под Владимиром следовал в Кострому

Водитель экскурсионного автобуса съехал в кювет на трассе М8 «Холмогоры».

Источник: АиФ Воронеж

Александровская городская прокуратура внимательно изучает все детали ДТП с автобусом, который перевозил 55 пассажиров.

Установлено, что примерно в 02:40 на трассе М8 «Холмогоры», соединяющей Москву и Ярославль, в Александровском районе, на границе с Ярославской областью, экскурсионный автобус, направлявшийся из Псковской области в Кострому, съехал в кювет и перевернулся.

Ранее сообщалось, что 35 человек обратились за медицинской помощью после дорожно-транспортного происшествия с экскурсионным автобусом во Владимирской области. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.