Аэропорт Пулково приостановил работу

Как правило, к подобным мерам прибегают из-за опасности атаки БПЛА. Минобороны сообщало, что в течение ночи силы ПВО сбили 115 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем. В предыдущий раз Пулково приостанавливал работу 8 марта. В этот день при падении обломков БПЛА был поврежден резервуар НПЗ в Ленинградской области.