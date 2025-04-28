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Аэропорт Пулково приостановил работу

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с 7:25 мск приостановлены прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. По ее данным, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Источник: РИА "Новости"

Как правило, к подобным мерам прибегают из-за опасности атаки БПЛА. Минобороны сообщало, что в течение ночи силы ПВО сбили 115 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем. В предыдущий раз Пулково приостанавливал работу 8 марта. В этот день при падении обломков БПЛА был поврежден резервуар НПЗ в Ленинградской области.