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Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Аэропорт Пулково временно не принимает и не выпускает пассажирские лайнеры.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не выпускает самолеты. Такое ограничение введено в воздушной гавани утром 28 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что действия властей продиктованы необходимостью обеспечить безопасность полетов. Экипажи воздушных судов, служба авиадиспетчеров и другие службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее одно из масштабных ограничений полетов произошло 15 февраля 2025 года. Тогда не принимали и не выпускали лайнеры сразу семь воздушных гаваней России.

Позже, 23 апреля ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска Бегишево. А перед этим в Росавиации сообщили, что в аэропортах Казани и Ульяновска не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.