Смертельное ДТП с автобусом и фурой произошло на трассе под Калугой, 11 человек в больнице

Это второе ДТП с автобусом за минувшую ночь. Похожая авария произошла ранее в Александровском районе Владимирской области. Автобус с паломниками съехал в кювет по пути из Пскова в Кострому. В больницу скорой помощью были доставлены 35 человек, из них решено госпитализировать 10.