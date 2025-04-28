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Смертельное ДТП с автобусом и фурой произошло на трассе под Калугой, 11 человек в больнице

Грузовик столкнулся с автобусом на 165 км автодороги А-130 в Медынском районе Калужской области. Один человек погиб на месте, ещё 11 пострадали, информирует пресс-служба регионального УМВД.

«Водитель, управляя автомашиной “Ман”, при выезде с второстепенной дороги не уступил, движущемуся по главной автодороге, автобусу “Фиат Дукато”, который двигался в сторону Москвы, с пассажирами (10 пассажиров)», — рассказали в полицейском главке предварительную версию.

Жертвой страшного ДТП стал пассажир Fiat. Пострадавшие — оба водителя и 9 пассажиров автобуса, все они доставлены в больницу.

Это второе ДТП с автобусом за минувшую ночь. Похожая авария произошла ранее в Александровском районе Владимирской области. Автобус с паломниками съехал в кювет по пути из Пскова в Кострому. В больницу скорой помощью были доставлены 35 человек, из них решено госпитализировать 10.