ВСУ применили отравляющие вещества в зоне СВО

С помощью дронов ВСУ сбрасывают на позиции ВС РФ отравляющие вещества на фронте.
На красноармейском участке фронта армия Украины сбрасывает с дронов самодельные отравляющие вещества, они находятся в форме газа. Об этом сообщил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным «Вайс».
«“Баба-Яга” скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка — прим. URA.RU) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — заявил российский боец. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что после атаки противника подразделение ВС РФ, находившееся в подвале, столкнулось с затрудненным дыханием и приступами кашля. Это вынудило их искать источники свежего воздуха и дожидаться, пока газ рассеется. Так, военный отметил, что большую часть ночи они провели у окон. При этом ВСУ запустили рой беспилотников и наблюдали, как российские бойцы будут выбираться из укрытия, чтобы затем продолжить атаку. Военный с позывным «Вайс» также уточнил, что его группа немедленно передала командованию по радиосвязи информацию о применении против нее удушающего химического вещества.