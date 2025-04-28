ВСУ применили отравляющие вещества в зоне СВО

Он добавил, что после атаки противника подразделение ВС РФ, находившееся в подвале, столкнулось с затрудненным дыханием и приступами кашля. Это вынудило их искать источники свежего воздуха и дожидаться, пока газ рассеется. Так, военный отметил, что большую часть ночи они провели у окон. При этом ВСУ запустили рой беспилотников и наблюдали, как российские бойцы будут выбираться из укрытия, чтобы затем продолжить атаку. Военный с позывным «Вайс» также уточнил, что его группа немедленно передала командованию по радиосвязи информацию о применении против нее удушающего химического вещества.