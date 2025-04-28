Россия отбилась от роя украинских дронов: карта атаки БПЛА 28 апреля

В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. Позже в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В итоге силы над регионом сбили два беспилотника.