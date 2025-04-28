В США нашли второго укравшего «красивую сумку» Gucci у министра

По данным представителя Секретной службы США, второй злоумышленник находится в стране нелегально и замешан в кражах и грабежах вместе с первым подозреваемым. Ему были предъявлены обвинения в нарушении правил владения водительскими правами и хранении украденных или поддельных документов. Как сообщили правоохранители, его арестовали в воскресенье полиция Майами-Бич и служба иммиграции и таможенного контроля США.
Первый подозреваемый, 49-летний Марио Э. Бустаманта Лейва, гражданин Чили, был арестован еще в субботу. Он стал основным фигурантом дела о краже сумки у Ноэм, которая произошла в ресторане Capital Burger в Вашингтоне. По словам прокурора округа Колумбия Эда Мартина, преступление не было связано с должностью Ноэм, а стало следствием того, что у нее была «красивая сумка».
Инцидент произошел 20 апреля, когда Ноэм ужинала с семьей в ресторане. Видеокамеры зафиксировали момент, как мужчина в темной одежде подошел к столику министра, где находилась сумочка. Он аккуратно отодвинул ее ногой, а затем, оглядевшись, поднял сумку, накрыл ее пиджаком и покинул заведение.
Внутри сумочки находились личные вещи министра, включая водительские права, паспорт, пропуск в Министерство внутренней безопасности, ключи от квартиры, лекарства, косметичку, пустые чеки и около $3000 наличными.