В США нашли второго укравшего «красивую сумку» Gucci у министра

Первый подозреваемый, 49-летний Марио Э. Бустаманта Лейва, гражданин Чили, был арестован еще в субботу. Он стал основным фигурантом дела о краже сумки у Ноэм, которая произошла в ресторане Capital Burger в Вашингтоне. По словам прокурора округа Колумбия Эда Мартина, преступление не было связано с должностью Ноэм, а стало следствием того, что у нее была «красивая сумка».