Ученые оценили восстановление экосистемы после ЧП с танкерами в Черном море

Ученые института завершили обработку результатов экспедиции в Черное море для изучения последствий экологической катастрофы, связанной с аварией танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
«Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время», — говорится в сообщении.
Ученые пояснили, что такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
«Анализ бентических сообществ показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы», — отметили в институте.
По словам начальника экспедиции Петра Завьялова, полученные данные важны для дальнейших прогнозов и разработки стратегий по восстановлению экосистемы Черного моря.
«Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий», — заключил ученый.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.