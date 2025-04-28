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35 человек пострадали при съезде в кювет автобуса во Владимирской области

В ночь на 28 апреля в Александровском районе Владимирской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, авария произошла в 2:40 мск.

«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

На момент инцидента в автобусе находились 55 человек. По состоянию на 4:30 мск за медицинской помощью обратились около 35 пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. В настоящее время информация уточняется.

В середине марта в Саратовской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes Benz, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров. Инцидент произошел 28 апреля в 6:20 в Пугачевском районе, на 20-м км автодороги Балаково — Духовницк — Пугачев, неподалеку от села Красная Речка.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, автобус, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, съехал с дороги и перевернулся. В момент происшествия в автобусе находились 12 спортсменов из Балакова, а также тренер и сопровождающий.

Глава Балаковского района Сергей Барулин сообщил, что пострадавшие получили незначительные ушибы.