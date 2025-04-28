35 человек пострадали при съезде в кювет автобуса во Владимирской области

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, автобус, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, съехал с дороги и перевернулся. В момент происшествия в автобусе находились 12 спортсменов из Балакова, а также тренер и сопровождающий.