AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции

«Мужчина, подозреваемый в убийстве молодого малийца… в мечети… сдался в полицейском участке в центре Италии», — говорится в материале.
Прокурор Абделькрим Грини назвал сдачу подозреваемого «лучшим, что тот мог сделать».
Немногим ранее 27 апреля телеканал BFMTV сообщал, что подозреваемый был замечен во Франции, но успел скрыться до задержания.
Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил в эфире BFMTV, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы.
Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля — подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся.