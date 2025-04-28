Жительница Приморья отдала мошенникам больше 1,5 млн рублей

По словам пенсионерки, она увидела в интернете предложение высокого дохода от инвестиций. Женщина установила на телефон приложение и заполнила анкету. Позже с потерпевшей вступил в переписку «куратор». По его инструкции пенсионерка перевела на посторонний счет крупную сумму, пишет ИА PrimaMedia.