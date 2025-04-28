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Жительница Приморья отдала мошенникам больше 1,5 млн рублей

Жительница Дальнереченска (Приморский край) лишилась из-за мошенников больше 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Freepik

По словам пенсионерки, она увидела в интернете предложение высокого дохода от инвестиций. Женщина установила на телефон приложение и заполнила анкету. Позже с потерпевшей вступил в переписку «куратор». По его инструкции пенсионерка перевела на посторонний счет крупную сумму, пишет ИА PrimaMedia.

Вскоре женщину оповестили якобы об изменениях в правилах подключения депозитов из-за новых санкций. Потерпевшая оформила кредит и вновь перевела крупную сумму на посторонний счет. После этого «брокерский счет» якобы заблокировали, для разблокировки и восстановления «налогового индекса» мошенники вновь потребовали доплату.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Якутии 62-летняя женщина лишилась из-за мошенников больше 14 млн рублей. Она рассчитывала получить доход от инвестиций.