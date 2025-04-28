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СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области

РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено во Владимирской области после ДТП с автобусом, сообщило СУСК по региону в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 02.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 04.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что госпитализировано 16 пациентов, одна женщина в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести.

«В следственном отделе по г. Александров регионального управления СК возбуждено уголовное дело по сообщениям в публичном пространстве о причинении телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе, по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале отметил, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение региональному СУСК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.