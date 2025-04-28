СК возбудил дело после ДТП во Владимирской области

Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 02.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 04.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что госпитализировано 16 пациентов, одна женщина в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести.