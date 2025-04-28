В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.