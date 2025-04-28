В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Уточняется, что радикал был задержан сотрудниками ФСБ РФ 16 ноября 2023 года в городе Ижевске Удмуртской Республики. По данным спецслужбы, им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«После совершения преступления террорист планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Изъяты компоненты для изготовления СВУ, телефон, содержащий переписку с украинскими боевиками, и инструкции по изготовлению средств террора», — добавили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что в ходе расследования уголовного дела в полном объеме доказана вина обвиняемого в совершении государственной измены (в форме иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.