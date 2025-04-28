В Курской области задержали замглавы фонда капремонта

«И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны», — рассказал он.