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В Курской области задержали замглавы фонда капремонта

КУРСК, 28 апр — РИА Новости. В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Источник: © РИА Новости

«И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны», — рассказал он.

Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки.

Минакову отстранили от занимаемой должности.

На сайте «Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» указано, что Минакова Ольга Викторовна занимала должность начальника отдела административного и правового обеспечения.