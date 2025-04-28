В Курской области задержали замглавы фонда капремонта

«И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны», — рассказал он.
Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки.
Минакову отстранили от занимаемой должности.
На сайте «Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» указано, что Минакова Ольга Викторовна занимала должность начальника отдела административного и правового обеспечения.