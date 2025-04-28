Специалисты МЧС России приступили к тушению пожара в порту Ирана

«Сразу по прилете на место катастрофы специалисты МЧС России “с колес” провели координационные совещания с иранскими коллегами. Быстро вникли в оперативную обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе. Ни пуха, ни пера всем, кто помогает остановить пожар в порту Шахид Раджаи», — отметили в диппредставительстве.
В посольстве уточнили, что российские спасатели прибыли в Иран на двух самолетах Бе-200ЧС и одном Ил-76ТД.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи. 26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, произошел мощный взрыв. По последним данным, 28 человек погибли, почти 1,4 тыс. пострадали.