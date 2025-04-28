Ограничения на работу Пулково сняли

«В петербургском аэропорту Пулково в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково», — говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково были введены в 07:25 мск, они продлились чуть более двух часов.