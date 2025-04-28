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Ограничения на работу Пулково сняли

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Временные ограничения на работу петербургского аэропорта Пулково сняты в 09:30 мск, за время их действия 17 самолет ушли на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«В петербургском аэропорту Пулково в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково были введены в 07:25 мск, они продлились чуть более двух часов.