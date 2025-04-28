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Во Владимирской области число госпитализированных после ДТП выросло до 16

РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Источник: © РИА Новости

Ранее региональный главк МВД России сообщал, что примерно в 2.40 в Александровском районе экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус шел из Псковской области в Кострому. Авдеев сообщал, что 10 человек госпитализированы, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии.

«Медики Александровской районной больницы продолжают осмотр пострадавших. На этот час госпитализировано 16 пациентов с травмами, из них, как и было к 7.00, одна женщина в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.