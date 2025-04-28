Движение на участке трассы «Амур» под Читой приостанавливали из-за пожара и дыма

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе установлен режим ЧС федерального уровня.