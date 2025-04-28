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Движение на участке трассы «Амур» под Читой приостанавливали из-за пожара и дыма

На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции региона и дорожные специалисты.
Источник: РИА "Новости"

ЧИТА, 28 апреля. /ТАСС/. Движение на 13-м км федеральной трассы «Амур» Чита — Хабаровск ограничивали в Читинском районе возле села Смоленка из-за действующего поблизости лесного пожара и задымления. Об этом сообщали в пресс-службе Упрдор «Забайкалье».

«На 13-м км федеральной автодороги Р-297 “Амур” Чита — Хабаровск под Читой ограничено движение в связи с лесным пожаром и сильной задымленностью. На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции региона и дорожные специалисты», — говорится в сообщении.

Позже движение возобновили по двум полосам.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, сотрудники Госавтоинспекции организовывали реверсивное движение на данном участке. Автомобили пропускали партиями.

По данным местных СМИ, лес загорелся в районе дачного кооператива «Огонек» около Смоленки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, на месте работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе установлен режим ЧС федерального уровня.

В новость внесены изменения (11:25 мск) — добавлена информация о возобновлении движения.