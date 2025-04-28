В Симферополе произошла авария с участием трех машин

«В результате ДТП водитель транспортного средства ZAZ Chance смертельно травмирован. Водитель транспортного средства Volkswagen Tiguan, водитель транспортного средством Citroen C4 и его пассажир 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.