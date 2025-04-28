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В Симферополе произошла авария с участием трех машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: © РИА Новости

Авария с участием трех машин произошла в районе села Дубки.

«В результате ДТП водитель транспортного средства ZAZ Chance смертельно травмирован. Водитель транспортного средства Volkswagen Tiguan, водитель транспортного средством Citroen C4 и его пассажир 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Причиной аварии, по предварительной информации ведомства, стал водитель ZAZ Chance, который при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.