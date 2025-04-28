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В Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) временно ограничили полеты, сообщает Росавиация.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)», указали в ведомстве. Они введены с 10:18 мск.

Позднее также были введены ограничения на полеты в ярославском аэропорту Туношна (в 10:26 мск).

Ранее ограничения на полеты были введены в петербургском аэропорту Пулково. Они действовали с 7:25 мск до 9:30 мск. В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.

Временные ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщила тогда Росавиация.

Аэропорт Нижнего Новгорода также не принимал и не отправлял рейсы в ночь на 25 апреля. В аэропорту Ярославля ограничения вводились 16 апреля.