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В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.