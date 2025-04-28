В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
«В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.