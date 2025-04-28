Глава отдела МВД по Пензенской области задержан по делу о взятке

Сколько человек проходят по делу, не уточняется. Задержания проводили при участии ФСБ. В отношении должностных лиц возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Как утверждает спецслужба, фигуранты помогали легализовать пребывание в стране в том числе нарушителей миграционного законодательства. Также взятки давали якобы за «общее покровительство». Оно выражалось в информировании бизнесменов о планируемых проверках иностранцев и юрлиц.