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После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обрушением моста в Анивском районе на юге Сахалина, сообщает региональное управление СК России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе сахалинской прокуратуры рассказали, что мост через реку Вахрушевка в Анивском районе обрушился в понедельник, в этот момент по нему проезжал экскаватор с водителем. Мужчину в результате происшествия госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.