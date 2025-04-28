После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело

Ранее в пресс-службе сахалинской прокуратуры рассказали, что мост через реку Вахрушевка в Анивском районе обрушился в понедельник, в этот момент по нему проезжал экскаватор с водителем. Мужчину в результате происшествия госпитализировали.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста.