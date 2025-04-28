В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома

В среду в пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.