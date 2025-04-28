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В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, пожар тушили на площади 800 «квадратов», распространение огня удалось остановить, сообщает в своём Тelegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Новопавловка действуют техногенный и ландшафтный пожары…. Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 квадратах, распространения пламени на большую площадь не допущено. В настоящий момент горит сухая трава на 200 гектарах. Погорельцы находятся в пункте временного размещения», — говорится в сообщении.

Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России, информирует ведомство.

В среду в пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.