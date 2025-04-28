Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к 9 годам колонии

Судья Хамовнического суда Москвы Ольга Желязкова признала бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова виновными в получении и даче взятки в особо крупном размере и приговорила Паршина — к 9 годам колонии строгого режима, Моносова — к 8,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Обвиняемые вину не признали.
Также они должны выплатить штраф: Паршин — 315 млн. рублей, Моносов — 315 млн. рублей.
Гособвинение в ходе прений просило назначить Максиму Паршину 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 315 млн. рублей, а Александра Моносова приговорить к 12 годам заключения и штрафу в 500 млн. рублей. В обращении к суду прокурор Антон Третьяков заявил, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества.
Перед этим по просьбе гособвинителя экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова отправили в СИЗО до 31 мая из-за нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как пояснил прокурор, в октябре 2024 года суд разрешил Моносову дважды в месяц на два дня выезжать в Санкт-Петербург, чтобы навещать одиннадцатилетнюю дочь, однако бизнесмен, по данным РЖД, покидал Москву на три дня. После задержания суд отправил Паршина и Моносова под домашний арест, однако позже прокуратура добилась заключения под стражу. Спустя год предпринимателя отпустили под подписку о невыезде, а чиновник остался в СИЗО — суд отказывался избрать ему более мягкую меру пресечения.
Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в Мытищах. В 1998 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 2002 по 2013 годы работал на различных должностях в министерстве экономического развития. В 2013 году стал заместителем генерального директора ФГУП «Почта России». В 2014—2015 годы был замруководителя Федеральной службы по труду и занятости. В 2016—2018 годах был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.
Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Паршин был назначен в 2018 году. Уволен был в июле 2023 года после задержания.
Фигурантов дела задержали летом 2023 года в московском ресторане «Воронеж». По версии следствия, бизнесмен передал чиновнику 3,75 млн руб. за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, чью работу курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, занимающейся разработкой IT-программ.
Обвиняемый в даче взятки Моносов и его адвокат Денис Саушкин утверждали, что бизнесмен перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с другой и случайно взял на встречу деньги, предназначавшиеся для покупки браслета Cartier жене, писал «Коммерсантъ». Предприниматель рассказывал, что знаком с Паршиным более 10 лет. Они познакомились, когда тот работал в Министерстве экономического развития. На встрече в ресторане «Воронеж» в центре Москвы, по словам Моносова, он хотел отдать материалы по проекту создания российского депозитария ПО с открытым кодом, аналога GitHUB.