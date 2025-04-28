Суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Паршина к 9 годам колонии

Перед этим по просьбе гособвинителя экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова отправили в СИЗО до 31 мая из-за нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как пояснил прокурор, в октябре 2024 года суд разрешил Моносову дважды в месяц на два дня выезжать в Санкт-Петербург, чтобы навещать одиннадцатилетнюю дочь, однако бизнесмен, по данным РЖД, покидал Москву на три дня. После задержания суд отправил Паршина и Моносова под домашний арест, однако позже прокуратура добилась заключения под стражу. Спустя год предпринимателя отпустили под подписку о невыезде, а чиновник остался в СИЗО — суд отказывался избрать ему более мягкую меру пресечения.