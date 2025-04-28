NYT узнала, что пилот вертолета не свернул и врезался в лайнер в США

Затем один из пилотов запросил разрешение прибегнуть к визуальному эшелонированию (visual separation) — практике, которая применяется для рассредоточения воздушных судов на установленные интервалы, чтобы предотвратить сближение, и позволяет пилоту взять на себя навигацию, не полагаясь на указания диспетчера.