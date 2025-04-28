В Испании и Португалии пропало электричество

Почти на половине территории Испании прекращена подача электроэнергии. Без электричества остались в том числе Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья, сообщает местная газета Levante. По ее данным, света также нет в Португалии. Аналогичные сведения приводит агентство Reuters.