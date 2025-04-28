Школьника из Ижевска подозревают в рассылке писем об угрозе безопасности

«По версии следствия, в декабре 2024 года семиклассник ради развлечения, желая укрепить авторитет среди сверстников, отправил на электронные адреса объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории города, письма, содержащие сведения об угрозе безопасности граждан», — говорится в сообщении.
Кроме того, в апреле 2025 года несовершеннолетний совершил звонки в экстренные службы с подобными сообщениями.
Отделы по обслуживанию территории Октябрьского и Устиновского районов следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ. В отношении школьника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 5 лет.