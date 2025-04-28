Школьника из Ижевска подозревают в рассылке писем об угрозе безопасности

Отделы по обслуживанию территории Октябрьского и Устиновского районов следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ. В отношении школьника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 5 лет.