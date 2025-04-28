По всей Испании остановили движение поездов

«В 12:30 (13:30 мск — прим. ТАСС) произошло отключение энергии во всей национальной электросети. Поезда остановлены и не отправляются на всех станциях», — говорится в его сообщении в X.
Кроме того, международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения, сообщил телеканал Euronews.
По его информации, сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона. По данным телеканала, в столицах Испании и Португалии остановилось движение метро, поезда застряли в туннелях между станциями.
Как ранее сообщал корреспондент ТАСС в Мадриде, в испанской столице из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и мобильная связь. Как уточняет газета ABC, перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро столицы. По данным португальских СМИ, в Португалии также наблюдается схожая проблема.