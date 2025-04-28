По всей Испании остановили движение поездов

Как ранее сообщал корреспондент ТАСС в Мадриде, в испанской столице из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и мобильная связь. Как уточняет газета ABC, перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро столицы. По данным португальских СМИ, в Португалии также наблюдается схожая проблема.