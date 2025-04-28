ТАСС: бывших гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера Роснано объявили в розыск

«Тычинин и Удальцов скрылись от следствия за границей. В их отношении материалы уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) выделены в отдельное производство», — сказал собеседник агентства.
Ранее обвинение в окончательной редакции было предъявлено Борису Галкину — другому бывшему гендиректору «Пластик Лоджик», учрежденной АО «Роснано» для реализации инновационного проекта, связанного в том числе с созданием российского планшета. Как говорится в материалах дела, сумма ущерба в обвинении снизилась почти до 6 млрд рублей. Галкин, который не признает вину с момента его задержания, руководил компанией до сменившего его на этом посту Тычинина.