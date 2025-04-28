В Краснодаре поджигатель релейного шкафа приговорен к 10,5 года колонии

Краснодарский краевой суд признал жителя Башкирии Анатолия Янситова виновным в совершении поджога на объекте транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.