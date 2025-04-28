В Краснодаре поджигатель релейного шкафа приговорен к 10,5 года колонии

Согласно материалам дела, в мае 2024 года Анатолий Янситов связался с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора в ночь на 23 мая он организовал поджог релейного шкафа, принадлежащего Крымской дистанции сигнализации — структурному подразделению ОАО РЖД. В результате возгорания оборудование было полностью уничтожено, ущерб железной дороге составил 451 тыс. руб.
Вскоре после совершения преступления злоумышленник был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия факт передачи ему вознаграждения установлен не был. Анатолий Янситов заявил, что действовал добровольно и бескорыстно в соответствии со своими взглядами.