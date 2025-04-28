Экс-главу района Ростова-на-Дону оправдали по делу о халатности

«Приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Бережной В. А. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, и оправдан на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за оправданным Бережным В. А. признано право на реабилитацию, ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием», — говорится в сообщении.
В августе 2024 года прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону, Бережного обвиняли по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следственного управления СК РФ, экс-глава знал о том, что многоквартирный жилой дом по улице Нариманова в Ростове-на-Дону в 2020 году был признан аварийным и имеет угрозу обрушения, однако не принял мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, что привело к обрушению в январе 2024 года части стены в одной из квартир, а затем несущей стены подъезда.
После обрушения стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме на улице Нариманова из него были эвакуированы 95 человек. На следующий день утром произошло полное обрушение подъезда.
Виктор Бережной занимал должность главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону с 2017 года. В марте 2024 года он получил выговор от мэра города за ненадлежащую работу по выплатам компенсаций жильцам обрушившегося дома на улице Нариманова, после чего уволился по собственному желанию.