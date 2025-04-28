Экс-главу района Ростова-на-Дону оправдали по делу о халатности

В августе 2024 года прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону, Бережного обвиняли по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следственного управления СК РФ, экс-глава знал о том, что многоквартирный жилой дом по улице Нариманова в Ростове-на-Дону в 2020 году был признан аварийным и имеет угрозу обрушения, однако не принял мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, что привело к обрушению в январе 2024 года части стены в одной из квартир, а затем несущей стены подъезда.