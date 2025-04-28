Власти Ирана назвали причину взрыва в порту на юге страны

Причиной взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе стала халатность, виновные уже найдены, сообщил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени, передает Tasnim.
Взрыв в порту произошел 26 апреля, после чего там начался пожар. Как писало иранское агентство Mehr, взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, в результате взрыва погибли 46 человек, более 1200 пострадали.
Порт Шахид-Раджаи расположен в 23 км к западу от города Бендер-Аббас в Иране на побережье Персидского залива. Он является крупнейшим контейнерным узлом Ирана и обрабатывает большую часть контейнерных грузов страны.
Газета The New York Times сообщила, что причиной взрыва в иранском порту стало сырье для ракетного топлива. Однако представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Резаи отверг любую связь между взрывом и оборонным сектором страны.
Уже на следующий день губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури заявил, что причиной взрыва стало несоблюдение мер безопасности и нарушение правил хранения материалов в порту. Выступая на пресс-конференции сегодня, глава МВД Ирана подтвердил эту версию, указав на «халатность» и «упущения» в порту.
По последним данным иранского Общества Красного Полумесяца, пожар потушили на 90%, в неповрежденных частях Шахид-Раджаи возобновили портовую деятельность. Помощь в тушении возгорания оказывают российские спасатели. По поручению президента России Владимира Путина, в Иран 27 апреля вылетели два борта: самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.
«Сразу по прилете на место катастрофы специалисты МЧС России “с колес” провели координационные совещания с иранскими коллегами. Быстро вникли в оперативную обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе», — сообщило сегодня посольство России в Иране.