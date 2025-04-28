Власти Ирана назвали причину взрыва в порту на юге страны

Взрыв в порту произошел 26 апреля, после чего там начался пожар. Как писало иранское агентство Mehr, взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, в результате взрыва погибли 46 человек, более 1200 пострадали.