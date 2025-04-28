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Что известно о масштабном сбое в работе электросетей на юге и западе Европы

Масштабный сбой в работе электросетей произошел в Испании и Португалии.

Миллионы человек остались без света, наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

  • Отмечается, что отключение электричества наблюдается на всей территории Испании и Португалии.
  • О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.
  • Причины сбоя пока не установлены.
  • Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.

Последствия

  • Как сообщил корреспондент ТАСС, в Мадриде из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и сотовая связь.
  • Газета ABC уточняет, что перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро испанской столицы.
  • Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения. Сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона, сообщил телеканал Euronews.
  • Масштабное отключение электричества привело к полной остановке движения поездов в Испании, сообщил железнодорожный оператор Renfe.
  • В результате сбоя остановлено производство электроэнергии на всех пяти испанских атомных электростанциях «по соображениям безопасности».

Устранение сбоя

  • Техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании после масштабного сбоя в работе электросетей, сообщила компания-оператор Red Electrica.
  • Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения в некоторых районах страны, сообщил портал Portugal Resident.
  • По его данным, оператор E-Redes провел ряд отключений в «определенных областях», чтобы стабилизировать сеть. Сбои все еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге Португалии.
  • По данным E-Redes, отключения вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».

Реакция властей

  • Испанское правительство проводит экстренное заседание, сообщил телеканал Euronews.
  • Власти Испании пообещали изучить масштабные перебои с подачей электроэнергии на предмет возможной кибератаки, сообщила газета ABC.
  • Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, испанские власти сформировали кризисный комитет для мониторинга развития чрезвычайной ситуации.
  • Вместе с тем причины масштабного отключения электричества пока не установлены, на данном этапе расследования версия о кибератаке не исключается, указывает агентство.