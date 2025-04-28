В Нижегородской области на полигоне ТБО ликвидировали открытое горение

На месте работает оперативный штаб, в который вошли представители министерства экологии, администрации округа, МЧС, регионального оператора «Ситиматик-Нижний Новгород». По словам министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина, привлечены все силы и средства, чтобы не допустить нового возгорания и минимизировать последствия пожара. «На данный момент на полигоне работает необходимая техника, завозится грунт для оперативной пересыпки карт. Держим ситуацию на контроле», — приводятся слова Тужилина в сообщении.