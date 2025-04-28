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В Нижегородской области на полигоне ТБО ликвидировали открытое горение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства экологии региона.

«Открытое горение на сегодняшнее утро ликвидировано. Продолжается пересыпка и уплотнение тлеющего полигона, а также проливка склонов для полной ликвидации пожара», — отмечается в сообщении.

На месте работает оперативный штаб, в который вошли представители министерства экологии, администрации округа, МЧС, регионального оператора «Ситиматик-Нижний Новгород». По словам министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина, привлечены все силы и средства, чтобы не допустить нового возгорания и минимизировать последствия пожара. «На данный момент на полигоне работает необходимая техника, завозится грунт для оперативной пересыпки карт. Держим ситуацию на контроле», — приводятся слова Тужилина в сообщении.

На месте размещена передвижная лаборатория учреждение «Экология региона», которая в постоянном режиме отбирает пробы воздуха, чтобы оперативно оценивать концентрацию вредных веществ. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Региональный оператор «Ситиматик-Нижний Новгород» продолжает работать в штатном режиме с соблюдением графика вывоза отходов от населения. «Все отходы на данный момент размещаются на перегрузочных станциях, поэтому нештатная ситуация никак не скажется на вывозе мусора с контейнерных площадок», — говорится в сообщении.

В ночь с 26 на 27 апреля было зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания, по последним данным, составляла порядка 20 тыс. кв. м.