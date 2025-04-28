В Москве осудили организаторов нелегальной экскурсии по Неглинке

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. «Следствием и судом установлено, что Дубас в 2021—2023 годах с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра города Москвы, которые проводил Константин Филиппов. По согласованию с Дубасом глава компании “Спутник” Александр Ким, генеральный директор ООО “Авангард” Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от их граждан, разместили объявления о проведении экскурсий», — сказали в ведомстве.